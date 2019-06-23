Опубликован обновленный список команд-участниц фестиваля «Голосящий КиВиН 2019»
Обновленный список команд, приглашенных к участию в фестивале «Голосящий КиВиН 2019», который пройдет в Светлогорске с 19 по 21 июля, опубликован на официальном сайте КВН. В списке нет сборной Калининградской области.
На сцене «Янтарь холла» можно будет увидеть команды:
1. «Русская дорога» (Армавир);
2. Сборная Снежногорска (Снежногорск);
3. Сборная Грузии;
4. «Михаил Дудиков» (Сборная СКФУ, Ставрополь);
5. «Будем дружить семьями» (Москва);
6. «Наполеон Динамит» (Тюменская область);
7. Сборная «Татнефти» (Альметьевск);
8. «Борцы. Северный десант» (Сургут);
9. Сборная Забайкальского края (Чита);
10. «Нате» (ст. Брюховецкая, Краснодарский край);
11. «Умные люди» (Рязань);
12. «Такая история» (Орел);
13. «Так-то» (СФУ, Красноярск);
14. «Актеры» (Санкт-Петербург);
15. Сборная Великобритании К5 (Лондон);
16. «Громокошки» (Липецк);
17. «G-Drive» (Сборная Газпромнефти);
18. «Планета Сочи» (Сочи);
19. «Омутинка» (Тюменская область);
20. «Полуостров» (КФУ, Симферополь).
Ранее организаторы назвали имена некоторых членов жюри. В Светлогорск в этот раз приедут: Юлий Гусман, Валдис Пельш, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Плюс кто-то обязательно добавится. То есть имена еще двух-трех членов жюри объявят позже.
Звезд можно будет увидеть в «Янтарь холле» на телесъемке фестиваля 20 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU