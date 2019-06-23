2019-06-23T15:13:37+03:00
Звезды

Опубликован обновленный список команд-участниц фестиваля «Голосящий КиВиН 2019»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Обновленный список команд, приглашенных к участию в фестивале «Голосящий КиВиН 2019», который пройдет в Светлогорске с 19 по 21 июля, опубликован на официальном сайте КВН. В списке нет сборной Калининградской области.

На сцене «Янтарь холла» можно будет увидеть команды:

1. «Русская дорога» (Армавир);

2. Сборная Снежногорска (Снежногорск);

3. Сборная Грузии;

4. «Михаил Дудиков» (Сборная СКФУ, Ставрополь);

5. «Будем дружить семьями» (Москва);

6. «Наполеон Динамит» (Тюменская область);

7. Сборная «Татнефти» (Альметьевск);

8. «Борцы. Северный десант» (Сургут);

9. Сборная Забайкальского края (Чита);

10. «Нате» (ст. Брюховецкая, Краснодарский край);

11. «Умные люди» (Рязань);

12. «Такая история» (Орел);

13. «Так-то» (СФУ, Красноярск);

14. «Актеры» (Санкт-Петербург);

15. Сборная Великобритании К5 (Лондон);

16. «Громокошки» (Липецк);

17. «G-Drive» (Сборная Газпромнефти);

18. «Планета Сочи» (Сочи);

19. «Омутинка» (Тюменская область);

20. «Полуостров» (КФУ, Симферополь).

Ранее организаторы назвали имена некоторых членов жюри. В Светлогорск в этот раз приедут: Юлий Гусман, Валдис Пельш, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Плюс кто-то обязательно добавится. То есть имена еще двух-трех членов жюри объявят позже.

Звезд можно будет увидеть в «Янтарь холле» на телесъемке фестиваля 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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