2019-06-23T16:51:56+03:00
Происшествия

Личность погибшего не установлена: В полиции сообщили подробности смертельного ДТП на Московском проспекте

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Личность пешехода, погибшего в ДТП на Московском проспекте поздним вечером в субботу 22 июня, не установлена. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции в 22:36 неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «Рено», двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Свердлова, где совершил наезд на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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