Стартовала регистрация на велопробег «Тур-де-Кранц 2019»
Стартовала регистрация велопробега Калининград-Зеленоградск-Калининград, который известен как «Тур-Де-Кранц 2019». Мероприятие в 34-й раз пройдет 8 сентября, однако, планировать участие в нем можно уже сейчас.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, есть два способа участия в пробеге.
В платный пакет участника входит регистрационный номер и крепление для него, талон на питание, памятная футболка и сюрпризы от спонсоров.
В бесплатный — регистрационный номер и крепление для него.
Для участия в «Тур-де-Кранц» нужно до 23 августа пройди платную (или до 7 сентября бесплатную) регистрацию.
Стоимость платного участия:
19.06 – 03.07: 150 руб;
04.07 – 18.07: 200 руб;
19.07 – 31.07: 250 руб;
01.08 – 23.08: 300 руб;
Как сообщили организаторы, старт велопробега в этом году пройдет намечен от дворца спорта «Янтарный».
ИСТОЧНИК KP.RU