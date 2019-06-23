2019-06-23T17:08:25+03:00
Спорт

Стартовала регистрация на велопробег «Тур-де-Кранц 2019»

Александр КАТЕРУША
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Стартовала регистрация велопробега Калининград-Зеленоградск-Калининград, который известен как «Тур-Де-Кранц 2019». Мероприятие в 34-й раз пройдет 8 сентября, однако, планировать участие в нем можно уже сейчас.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, есть два способа участия в пробеге.

В платный пакет участника входит регистрационный номер и крепление для него, талон на питание, памятная футболка и сюрпризы от спонсоров.

В бесплатный — регистрационный номер и крепление для него.

Для участия в «Тур-де-Кранц» нужно до 23 августа пройди платную (или до 7 сентября бесплатную) регистрацию.

Стоимость платного участия:

19.06 – 03.07: 150 руб;

04.07 – 18.07: 200 руб;

19.07 – 31.07: 250 руб;

01.08 – 23.08: 300 руб;

Как сообщили организаторы, старт велопробега в этом году пройдет намечен от дворца спорта «Янтарный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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