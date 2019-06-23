Под Калининградом в ДТП пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-23T17:17:43+03:00

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ДТП, в котором пострадал мотоциклист, случилось в минувшую субботу вечером. По данным региональной Госавтоинспекции, в 20:40 на 11-м км дороги Калининград – Полесск ехал мотоцикл «Сузуки». 42-летний водитель пошел на обгон и врезался в автомобиль «Фольксваген».

В ГИБДД отметили, что водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами.

Мотоциклист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU