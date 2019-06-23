2019-06-23T20:21:19+03:00
Происшествия

В Полесском районе автоледи врезалась в пень, а потом в «Мерседес»

Женщина-водитель получила травмы
Александр КАТЕРУША
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ДТП случилось минувшую субботу в 18:30 в поселке Славянское в Полесском районе. На поселковой улице Октябрьской ехал «Мерседес» под управлением 33-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водитель при выполнении обгона неверно выбрала безопасный скоростной режим, не справилась с управлением и въехала в придорожный пень. Затем она врезалась в автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

В результате ДТП 33-летняя женщина-водитель «Мерседеса» и пассажир этой иномарки получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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