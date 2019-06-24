2019-06-24T10:20:38+03:00
Происшествия

На проспекте Победы столкнулись микроавтобус полиции и мотоцикл

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

ДТП случилось в Калининграде на проспекте Победы в воскресенье вечером. На спуске с моста столкнулись полицейский микроавтобус «Газель» и мотоцикл. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.

По словам комментаторов, 23-летний мотоциклист ехал по мосту со скоростью около 140 - 160 км/ч.

Сообщается, что ДТП попало на записи камер наблюдения.

По предварительной информации мотоциклист ехал на чужом мотоцикле без документов и лишенный прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика
В Правдинском районе в двух ДТП пострадали четыре человека
Выпускника из Черняховска наградили в Санкт-Петербурге за написанное сочинение
Калининградец выиграл бронзу первенства Европы по вольной борьбе
В Калининграде «Мерседес» врезался в дерево: двое в больнице
В Калининграде отключено электричество в домах на восьми улицах
На пр. Победы в Калининграде микроавтобус ГАЗ врезался в мотоцикл
В Калининграде задержали водителя, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся
Евгений Гришковец провел творческую встречу на паруснике «Седов»
В Калининграде закроют проезд по переулку Станочному
В Калининграде пропал 12-летний мальчик
В Люблино сгорел автомобиль «Ауди 100»
В Полесском районе автоледи на «Мерседесе» врезалась в пень, а потом в машину
Под Калининградом в ДТП пострадал мотоциклист
Стартовала регистрация на велопробег «Тур-де-Кранц 2019»
Личность погибшего не установлена: В полиции сообщили подробности смертельного ДТП на Московском проспекте
Опубликован обновленный список команд-участниц фестиваля «Голосящий КиВиН 2019»
Артистов из Калининграда приглашают к участию в конкурсе авторской песни «Гринландия-2019»