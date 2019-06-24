На проспекте Победы столкнулись микроавтобус полиции и мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-24T10:20:38+03:00

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ДТП случилось в Калининграде на проспекте Победы в воскресенье вечером. На спуске с моста столкнулись полицейский микроавтобус «Газель» и мотоцикл. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.

По словам комментаторов, 23-летний мотоциклист ехал по мосту со скоростью около 140 - 160 км/ч.

Сообщается, что ДТП попало на записи камер наблюдения.

По предварительной информации мотоциклист ехал на чужом мотоцикле без документов и лишенный прав.

ИСТОЧНИК KP.RU