На проспекте Победы столкнулись микроавтобус полиции и мотоцикл
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП случилось в Калининграде на проспекте Победы в воскресенье вечером. На спуске с моста столкнулись полицейский микроавтобус «Газель» и мотоцикл. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.
По словам комментаторов, 23-летний мотоциклист ехал по мосту со скоростью около 140 - 160 км/ч.
Сообщается, что ДТП попало на записи камер наблюдения.
По предварительной информации мотоциклист ехал на чужом мотоцикле без документов и лишенный прав.
ИСТОЧНИК KP.RU