2019-06-24T10:28:48+03:00
Общество

В Калининграде пропал 12-летний мальчик

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда разыскивает 12-летнего Руслана Дяка, проживающего на улице Фермора. Накануне днем ребенок ушел из дома и до настоящего времени его нахождение не установлено.

Приметы: на вид 12 лет, рост около 150 см, волосы короткие, светлые.

Был одет: черные кроссовки, светло-голубые джинсы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дяка Руслана, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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