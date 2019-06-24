В Калининграде пропал 12-летний мальчик
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда разыскивает 12-летнего Руслана Дяка, проживающего на улице Фермора. Накануне днем ребенок ушел из дома и до настоящего времени его нахождение не установлено.
Приметы: на вид 12 лет, рост около 150 см, волосы короткие, светлые.
Был одет: черные кроссовки, светло-голубые джинсы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дяка Руслана, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU