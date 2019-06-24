Евгений Гришковец провел творческую встречу на паруснике «Седов»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-24T10:40:42+03:00

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На легендарном паруснике «Седов» в небольшое плавание отправился наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец. На барке драматург впервые, со своим 15-летним сыном Александром. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

Евгений Гришковец понаблюдал за соревнованиями по перетягиванию каната, встретился с курсантами и провел творческий вечер.

На встрече писатель и актер показал зрителям пластические сценки-этюды и дал советы тем, кто хочет попробовать себя в литературе.

Актер завершил встречу отрывком из спектакля «Предисловие» и ответил на вопросы из зала.

- Парни все такие славные, девчонки тоже. Мне очень приятно и радостно на них смотреть. Желаю, чтобы и жизнь, и профессия, которую они избрали, их не разочаровали, - сказал о курсантах Гришковец. - А еще я хочу пожелать им и себе, в том числе, чтобы они ходили на судах под российским флагом, а не под флагами других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU