2019-06-24T10:46:35+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали водителя, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Наезд произошел 19 июня на улице Озерной. Неустановленный водитель сбил на «зебре» 14-летнюю школьницу и скрылся.

Задержанный – 23-летний водитель «Мазды» пояснил, что во время движения по улице Озерной ему показалось, что «он наехал на бутылку», поэтому продолжил движение.

По факту уезда с места ДТП возбуждено административное дело. Водителю грозит лишение прав на полтора года и арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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