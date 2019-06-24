На пр. Победы в Калининграде микроавтобус ГАЗ врезался в мотоцикл
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в воскресенье вечером в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:40 на проспекте Победы. Водитель микроавтобуса ГАЗ не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха».
В результате ДТП водитель мотоцикла – 23-летний калининградец без прав, был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU