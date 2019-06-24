В Калининграде отключено электричество в домах на восьми улицах

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-24T12:00:07+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Емельянова в/ч 66426, ул. Б. Хмельницкого 86, 84 (д/сад №86), 115 (школа № 12), 117-121, ул. Б. Песочная 7-17, 23, 25, ул. Багратиона 1-13, ул. Дзержинского ПП-517.

До 20 часов без света будут ул. Черняховского 15,15 «а» ул. проф. Баранова 30,32, ул. Горького 2.

Холодной воды до 19 часов не будет на ул. Стрелецкая, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU