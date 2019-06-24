2019-06-24T12:33:03+03:00
Спорт

Калининградец выиграл бронзу первенства Европы по вольной борьбе

Соревнования прошли в Италии
Александр КАТЕРУША
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Первенство Европы по вольной борьбе прошло в итальянском городе Фаэнца, где собралось спортсмены из 26 стран в возрасте 16-17 лет. Участвовал в соревнованиях и воспитанник регионального училища олимпийского резерва Даниил Харчилава.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он провел четыре поединка, победив в трех.

В матче за третье место калининградец уверенно одолел грузина Давида Абдаладзе со счетом 8:2.

В минспорта отметили, что ранее на этом уровне максимального успеха добился другой представитель региональной федерации спортивной борьбы — Арслан Зубаиров в возрастной категории "кадеты" выигрывал первенства Европы и мира, а также юношеские Олимпийские игры по греко-римской борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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