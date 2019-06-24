2019-06-24T12:40:09+03:00
Общество

Выпускника из Черняховска наградили в Санкт-Петербурге за написанное сочинение

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей III Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»: чествовали лауреатов из числа выпускников 11-х классов вместе с их педагогами-наставниками.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, награды получили 12 выпускников и 12 педагогов из 11 регионов Северо-Запада.

Среди отмеченных – Алексей Якушев выпускник школы №5 имени Ивана Черняховского и педагог-наставник, учитель русского языка и литературы Ирина Латий.

Работы конкурсантов были признаны лучшими из более 250 тысяч сочинений, участвовавших в межрегиональном проекте.

Второй этап награждения победителей конкурса сочинений состоится в сентябре.

Помощник полномочного представителя Северо-Западе Евгений Карпичев сообщил, что по завершению этапов награждения лауреатов, будет издан сборник лучших сочинений.

В 2018 году было выпущено первое собрание работ победителей проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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