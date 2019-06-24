В Правдинском районе в двух ДТП пострадали четыре человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в воскресенье, 23 июня, произошло два ДТП в которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на автодороге «Перевалово – Фрунзенское - Володаровка» в кювет опрокинулся «Ленд Ровер», 48-летний водитель получил телесные повреждения.
Вечером на автодороге «Новостроево – Пограничный» в кювет съехал «Фольксваген». Результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения
ИСТОЧНИК KP.RU