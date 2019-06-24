СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-24T12:45:30+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

12-летний Руслан Д. ушел из дома и не вернулся в воскресенье, 23 июня. В понедельник около 5 часов утра еще обнаружили на улице П. Морозова.

- Стражи порядка доставили несовершеннолетнего в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома»- уточнила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU