В Калининграде и Светлогорске пройдут Дни здоровья

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-24T12:48:07+03:00

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На этой неделе в Калининградской области пройдут Дни здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 26 июня, массовое мероприятие пройдет в Светлогорске на площадке перед театром эстрады «Янтарь-холл», 29 июня – в Калининграде в парке «Южный». Время – с 11 до 15 часов.

В Светлогорске в День здоровья каждый желающий сможет получить консультацию врачей-специалистов - диетолога, врача по медицинской профилактике, измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови. Врач центра медицинской профилактики проведет лекцию-тренинг на открытом воздухе «Оказание первой помощи»». Также все желающие приглашаются на массовые акции – «10 000 шагов к здоровью», «Прогулка с врачом» и «Зарядка со звездой спорта».

Под девизом «Скажи инсульту «Нет!» День здоровья пройдет в калининградском парке «Южный». Здесь к вышеуказанным медицинским специалистам добавятся невролог и кардиолог, также можно будет узнать индекс массы тела. Помимо этого, всем желающим предлагается поучаствовать в занятиях с фитнес-тренерами, легкоатлетических забегах и семейных спортивных стартах.

ИСТОЧНИК KP.RU