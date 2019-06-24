2019-06-24T12:52:51+03:00
Общество

Калининградские полицейские раскрыли две кражи велосипедов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области полицейские раскрыли две кражи велосипедов.

Так, в полицию Калининграда обратилась жительница улицы Дунайской, у которой украли велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Полицейские установили, что кражу совершил 45-летний уголовник, который проник в подъезд, кусачками перекусил трос и украл транспортное средство. Мужчина уже успел продать похищенный велосипед.

Вторую кражу раскрыли в Гусеве. Там 34-летинй мужчина украл велосипед стоимостью 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги на десяти улицах
"Не похож": В мэрии Калининграда повесили портрет Александра Ярошука
В Калининграде грабитель отобрал у горожанина всю полученную зарплату
Электромеханик хранил наркотики на корабле Балтфлота
17-летнюю калининградку подозревают в крупном мошенничестве в интернете
Калининградец в Безледах лишился «Фольксвагена», который был в базе угнанных автомобилей
В Калининградском зоопарке выдру переселили в новый вольер
В Калининграде начальник связи войсковой связи получил 3,5 года колонии за избиение подчиненных
«Вынужден огорчить»: Сити-менеджер Советска опроверг информацию, что написал заявление на увольнение
В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф на вывоз мусора
В Калининграде иностранца оштрафовали на 25 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
Житель Черняховска лишился ноги из-за некачественного лечения
В Калининграде саперы обезвредили два крупнокалиберных снаряда времен войны
Балтфлот получил новейший малый ракетный корабль «Советск»
В Калининграде закроют движение на участке улицы Азовской