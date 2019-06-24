Калининградские полицейские раскрыли две кражи велосипедов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-24T12:52:51+03:00

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За сутки в Калининградской области полицейские раскрыли две кражи велосипедов.

Так, в полицию Калининграда обратилась жительница улицы Дунайской, у которой украли велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Полицейские установили, что кражу совершил 45-летний уголовник, который проник в подъезд, кусачками перекусил трос и украл транспортное средство. Мужчина уже успел продать похищенный велосипед.

Вторую кражу раскрыли в Гусеве. Там 34-летинй мужчина украл велосипед стоимостью 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU