2019-06-24T12:57:39+03:00
Общество

В Калининграде закроют движение на участке улицы Азовской

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в течение трех дне будет закрыто движение транспорта на участке улицы Азовской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто с 2 по 4 июня в районе дома 35. Там будут проводиться работы по прокладке сетей К1 и К2 к строящемуся многоквартирному жилому дому

На время закрытия движения автобусные маршруты №№ 14, 61, 75 будут направлены по ул. Ген.-лейт. Озерова до ул. Горького и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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