В Калининграде закроют движение на участке улицы Азовской
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в течение трех дне будет закрыто движение транспорта на участке улицы Азовской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто с 2 по 4 июня в районе дома 35. Там будут проводиться работы по прокладке сетей К1 и К2 к строящемуся многоквартирному жилому дому
На время закрытия движения автобусные маршруты №№ 14, 61, 75 будут направлены по ул. Ген.-лейт. Озерова до ул. Горького и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU