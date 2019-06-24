В Калининграде закроют движение на участке улицы Азовской

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-24T12:57:39+03:00

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В Калининграде в течение трех дне будет закрыто движение транспорта на участке улицы Азовской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто с 2 по 4 июня в районе дома 35. Там будут проводиться работы по прокладке сетей К1 и К2 к строящемуся многоквартирному жилому дому

На время закрытия движения автобусные маршруты №№ 14, 61, 75 будут направлены по ул. Ген.-лейт. Озерова до ул. Горького и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по существующим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU