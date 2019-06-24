2019-06-24T13:02:26+03:00
Политика

Балтфлот получил новейший малый ракетный корабль «Советск»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Балтийск для прохождения программы испытаний прибыл новейший малый ракетный корабль «Советск», построенный для Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Корабль проекта 22800 «Каракурт» построен на судостроительном заводе «Пелла».

Планируется, что до конца 2019 года МРК «Советск» войдет в состав сил Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

- В морских полигонах флота на корабль пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Экипаж корабля, совместно с представителями промышленности, проверит работоспособность систем и механизмов корабля в море. В частности, пройдет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля, выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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