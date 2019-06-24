2019-06-24T13:37:25+03:00
Общество

В Калининграде саперы обезвредили два крупнокалиберных снаряда времен войны

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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На выходных в Калининграде обезвредили два крупнокалиберных артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На улице Полецкого был обезврежен 122-мм артиллерийский снаряд, со строительной площадки по улице Кировоградской вывезен 203-мм артиллерийский снаряд. Кроме того, были обезврежены три 120-мм минометные мины в лесном массиве в районе 39-го км автодороги Калининград-Балтийск и один 86-мм артиллерийский снаряд вывезен с территории поселка Листопадовка под Зеленоградском.

Все смертельно опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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