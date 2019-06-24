Житель Черняховска лишился ноги из-за некачественного лечения
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Черняховска взыскал с больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину доставили в больницу с переломом ноги. Ему поставили диагноз и назначили лечение, но положительной динамики не было. Более того, в дальнейшем ему ампутировали часть ноги.
В ходе проверки выяснилось, что операцию провели без необходимых исследований и заключений специалистов. Также врачи нарушили стандарт оказания медицинской помощи.
Суд взыскал с Черняховской ЦРБ 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU