Житель Черняховска лишился ноги из-за некачественного лечения

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-24T13:59:23+03:00

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Житель Черняховска взыскал с больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину доставили в больницу с переломом ноги. Ему поставили диагноз и назначили лечение, но положительной динамики не было. Более того, в дальнейшем ему ампутировали часть ноги.

В ходе проверки выяснилось, что операцию провели без необходимых исследований и заключений специалистов. Также врачи нарушили стандарт оказания медицинской помощи.

Суд взыскал с Черняховской ЦРБ 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU