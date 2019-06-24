В Калининграде иностранца оштрафовали на 25 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде оштрафовали гражданина Азербайджана за покушение на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Иностранца задержали за управление автомобилем без прав. Мужчина не хотел составления административного протокола, и, находясь в служебном автомобиле ГИБДД, положил в карман двери 3 тысячи рублей, о чем и сообщил инспектору.
Автоинспектор отказался от взятки вызвал на место сотрудников ОМВД.
Суд оштрафовал мелкого взяткодателя на 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU