В Калининграде иностранца оштрафовали на 25 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-24T14:04:56+03:00

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В Калининграде оштрафовали гражданина Азербайджана за покушение на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иностранца задержали за управление автомобилем без прав. Мужчина не хотел составления административного протокола, и, находясь в служебном автомобиле ГИБДД, положил в карман двери 3 тысячи рублей, о чем и сообщил инспектору.

Автоинспектор отказался от взятки вызвал на место сотрудников ОМВД.

Суд оштрафовал мелкого взяткодателя на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU