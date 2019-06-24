2019-06-24T14:12:10+03:00
Общество

В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф на вывоз мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «РСУ 5» производило начисление за услугу «Вывоз ТБО» не из расчета площади помещения собственника, а по количеству зарегистрированных граждан в квартире, при этом, фактически, установив новый тариф. В результате плата за услугу составила 327,35 руб, при этом, все было сделано без согласования с собственниками жилья.

Прокуратура внесла представление директору управляющей компании, однако в ответе не было информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. На компанию завели административное дело по статье «Не исполнение требований прокурора», признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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