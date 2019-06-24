В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф на вывоз мусора
В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ООО «РСУ 5» производило начисление за услугу «Вывоз ТБО» не из расчета площади помещения собственника, а по количеству зарегистрированных граждан в квартире, при этом, фактически, установив новый тариф. В результате плата за услугу составила 327,35 руб, при этом, все было сделано без согласования с собственниками жилья.
Прокуратура внесла представление директору управляющей компании, однако в ответе не было информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. На компанию завели административное дело по статье «Не исполнение требований прокурора», признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU