2019-06-24T14:32:41+03:00
Общество

«Вынужден огорчить»: Сити-менеджер Советска опроверг информацию, что написал заявление на увольнение

Виктор Сергеев
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Николай Воищев.Николай Воищев.Фото: Иван МАРКОВ
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В понедельник в соцсетях опубликовали информацию, что глава администрации Советска Николай Воищев написал заявление об увольнении. Сам Воищев опроверг это на своей странице в «Фейсбук».

- В соцсетях говорят, что якобы я написал заявление на увольнение с должности главы администрации Советского городского округа. Вынужден огорчить неравнодушных к моей персоне злопыхателей – я работаю и буду работать во благо любимого города и его жителей, - написал Воищев.

Отметим, что в начале июня на сайте Change.org появилась петиция за отставку главы администрации Советска Николая Воищева. В январе этого года Воищеву были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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