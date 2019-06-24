В Калининграде начальник связи войсковой связи получил 3,5 года колонии за избиение подчиненных
В Калининградской области осудили старшего офицера за применение насилия к подчиненным. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК.
В ноябре прошлого года начальник связи войсковой части 41603 майор Антон Заболотний избил одного из офицеров, которые не отвечал на его звонки, а также не организовал выполнение поставленной задачи.
В том же месяце Заболотний ударил ладонью по лицу другому подчиненному офицеру за то, что тот не организовал наведение порядка в спальном помещении личного состава.
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного управления, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, на срок 2,5 года.
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