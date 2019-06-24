В Калининградском зоопарке выдру переселили в новый вольер

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-24T14:49:40+03:00

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Под новый вольер для выдры (занесена в Красную книгу) по кличке Карибо в Калининградском зоопарке переоборудовали бассейн у Пингвинника. Как сообщает пресс-служба учреждения, была отремонтирована чаша, сооружен искусственный водопад, установлено оборудование для фильтрации воды.

Сам вольер декорирован искусственным камнем и растениями. Для посетителей есть смотровые стекла, сделали удобную платформу и пандусы, чтобы осмотр был доступен и маломобильным гостям.

В общей сложности обустройство нового вольера обошлось в 1 млн 777 тысяч рублей. Больше 212 тысяч – пожертвования, собранные зоопарком за полтора года.

История появления Карибо в Калининградском зоопарке драматична. В ноябре 2015 г. в зоопарк позвонил житель Неманского района. Во время похода в лес он обнаружил в так называемой «петле» молодую европейскую выдру. Лапа животного, застрявшая в капкане, была практически ампутирована. Мужчина вызволил выдру, обработал рану и позвонил в зоопарк. Сотрудники зоопарка забрали животное, провели операцию по удалению остатков конечности, а затем долгое время лечили и реабилитировали. В результате Карибо прекрасно адаптировалась к передвижению на трех лапах

В зоопарке отметили, что в течение лета из Новосибирска должен прибыть друг для Карибо – молодой самец европейской выдры.

ИСТОЧНИК KP.RU