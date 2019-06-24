2019-06-24T14:50:22+03:00
Общество

Калининградец в Безледах лишился «Фольксвагена», который был в базе угнанных автомобилей

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали автомобиль, который почти девять лет находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки микроавтобуса «Фолькваген», которым управлял 52-летний калининградец, у пограничников возникли подозрения в подлинности номера VIN. Вскоре подозрения подтверились – автомобиль находился в базе как угнанный в Андорре в 2010 году.

В результате машину арестовали, а калининградец после дачи объяснений вернулся в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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