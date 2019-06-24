17-летнюю калининградку подозревают в крупном мошенничестве в интернете

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-24T15:47:41+03:00

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На 17-летнюю жительницу Правдинского района завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, девушка познакомилась в интернете с жительницей Калининграда и неоднократно обращалась к ней с просьбами перевести деньги на расчетные счета пока неустановленных следствием лиц. В течение года калининградка перевела своему виртуальному знакомому свыше 296 тыс. рублей, которыми подозреваемая и ее сообщники потратила по своему усмотрению.

- По уголовному делу допрошена потерпевшая, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, на установление иных лиц, причастных к его совершению, - сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU