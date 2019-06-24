2019-06-24T15:47:41+03:00
Общество

17-летнюю калининградку подозревают в крупном мошенничестве в интернете

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 17-летнюю жительницу Правдинского района завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, девушка познакомилась в интернете с жительницей Калининграда и неоднократно обращалась к ней с просьбами перевести деньги на расчетные счета пока неустановленных следствием лиц. В течение года калининградка перевела своему виртуальному знакомому свыше 296 тыс. рублей, которыми подозреваемая и ее сообщники потратила по своему усмотрению.

- По уголовному делу допрошена потерпевшая, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, на установление иных лиц, причастных к его совершению, - сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги на десяти улицах
"Не похож": В мэрии Калининграда повесили портрет Александра Ярошука
В Калининграде грабитель отобрал у горожанина всю полученную зарплату
Электромеханик хранил наркотики на корабле Балтфлота
Калининградец в Безледах лишился «Фольксвагена», который был в базе угнанных автомобилей
В Калининградском зоопарке выдру переселили в новый вольер
В Калининграде начальник связи войсковой связи получил 3,5 года колонии за избиение подчиненных
«Вынужден огорчить»: Сити-менеджер Советска опроверг информацию, что написал заявление на увольнение
В Калининграде управляющая компания самовольно установила тариф на вывоз мусора
В Калининграде иностранца оштрафовали на 25 тысяч за дачу взятки инспектору ГИБДД
Житель Черняховска лишился ноги из-за некачественного лечения
В Калининграде саперы обезвредили два крупнокалиберных снаряда времен войны
Балтфлот получил новейший малый ракетный корабль «Советск»
В Калининграде закроют движение на участке улицы Азовской
Калининградские полицейские раскрыли две кражи велосипедов