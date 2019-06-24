В Калининграде грабитель отобрал у горожанина всю полученную зарплату

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-24T16:03:20+03:00

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В полицию Калининграда пришел расстроенный 33-летний мужчина и сообщил, что стал жертвой грабителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, мужчина выпивал с приятелями на улице Озерова. К ним подошел неизвестный, который впоследствии спровоцировал драку.

- Злоумышленник стал душить потерпевшего. Повалив мужчину на землю, подозреваемый выхватил из его кармана деньги и убежал. Как оказалось, 55 тысяч рублей были зарплатой, которую потерпевший получил накануне, - сообщили в полиции.

Полицейские установили возможных очевидцев преступления, составили композиционный портрет злоумышленника и сняли отпечатки пальцев с бутылки алкоголя, из которой пил подозреваемый. Вскоре личность нападавшего установили – им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний житель Славского района. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что похищенные деньги потратил.

Также полицейские выяснили, что подозреваемый несколькими днями ранее украл мобильный телефон за 40 тысяч рублей, который позднее выкинул из-за невозможности разблокировать.

На злоумышленника завели два уголовных дела за грабеж и кражу и поместили в ИВС.

ИСТОЧНИК KP.RU