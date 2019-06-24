"Не похож": В мэрии Калининграда повесили портрет Александра Ярошука

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-24T16:07:01+03:00

Калининградцы считают, что бывшему главе города не повезло с художником

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В галерее портретов руководителей администрации Калининграда пополнение. Как сообщает пресс-служба мэрии, к коллективу вывших глав прибавилось рисованное изображение Александра Ярошука. Причем, сами сотрудники мэрии признают, что Александр Георгиевич запомнился «им совсем не таким».

- Всегда его с улыбкой видел, а не таким хмурым, - отмечает один из комментаторов.

- А здесь вообще нет харизмы, - добавляет другой.

- С художником не повезло, - пишет третий.

К слову, остальные портреты, висящие в мэрии, тоже мало, кому нравятся.

ИСТОЧНИК KP.RU