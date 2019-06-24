Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги на десяти улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги в городе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Несоответствие дорог нормативным требованиям было выявлено на десяти улицах в Зеленоградске. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти произвести ремонт.
Зеленоградский районный суд согласился с требованием прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU