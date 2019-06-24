Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги на десяти улицах

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-24T16:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал администрацию Зеленоградска отремонтировать дороги в городе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Несоответствие дорог нормативным требованиям было выявлено на десяти улицах в Зеленоградске. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти произвести ремонт.

Зеленоградский районный суд согласился с требованием прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU