В Калининграде задержали мужчину, находившегося в розыске
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении на охраняемый объект. Позже выяснилось, что он был объявлен в розыск за неуплату алиментов.
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, получив сообщение о срабатывании охранной сигнализации, росгвардейцы прибыли по адресу и задержали нарушителя на месте.
27 летний калининградец был передан в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU