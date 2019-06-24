В Калининграде задержали мужчину, находившегося в розыске

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-24T16:52:38+03:00

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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении на охраняемый объект. Позже выяснилось, что он был объявлен в розыск за неуплату алиментов.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, получив сообщение о срабатывании охранной сигнализации, росгвардейцы прибыли по адресу и задержали нарушителя на месте.

27 летний калининградец был передан в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU