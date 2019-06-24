2019-06-24T18:00:51+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 32 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 32 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое водителей попались пьяными, уже будучи лишенными прав. На них заведут уголовные дела за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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