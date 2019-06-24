Наталья Сибирева: Действия застройщика в исторических казармах на проспекте Калинина незаконны

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-24T18:03:02+03:00

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В субботу 22 июня в соцсетях начали распространяться фотографии процесса сноса краснокирпичных казарм на проспекте Калинина. Возмущенные калининградцы в комментариях требовали остановить снос казарм, и в понедельник работы действительно были остановлены.

О том, что при сносе исторических построек на проспекте Калинина, д. 111-117 в Калининграде были допущены нарушения федерального и регионального законодательства, заявила заместитель председателя областного правительства Наталья Сибирева, которая представила в понедельник 24 июня результаты разбирательства, организованного по поручению губернатора Антона Алиханова.

По словам Натали Сибиревой, застройщик не согласовал с региональным органом государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Равелин «Фридланд» и проект благоустройства территории. Это требование предусмотрено постановлением областного правительства от 27 мая 2019 года № 373 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 3 сентября 2018 года № 519.

- Кроме того, мы поддержали обращение общественников, приступив к определению историко-культурной ценности этих исторических построек. Региональной службой госохраны объектов культурного наследия издан приказ, согласно которому казармы артиллерийского полка включены в перечень объектов обладающих признаками объекта культурного наследия. Законодательство отводит на эту процедуру до 90 дней, - рассказала Наталья Сибирева.

ИСТОЧНИК KP.RU