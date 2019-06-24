Власти Светлогорска установили время завоза товаров в магазины на центральных улицах
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Администрация Светлогорска установила время завоза товаров в магазины на центральных улицах города. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
Товары в магазины, расположенные в центральной части Светлогорска, включая переулок Береговой, разрешено завозить в будние дни с 8 часов утра до 12 часов. В выходные и праздничные дни – с 8 часов утра до 10 часов утра.
Постановление вступит в силу 27 июня после опубликования, отметили в администрации приморского муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU