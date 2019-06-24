На Куршской косе активизировались хищные мухи
На Куршской косе участились случаи разбойного нападения мух-разбойников из семейства ктырей на бабочек, стрекоз,божьих коровок и других насекомых. Как сообщает пресс-служба национального парка, ктыри – активные хищники. Они хватают жертву прямо в воздухе своими длинными мощными лапами.
- Удерживать жертву помогают острые щетинки, расположенные на конечностях. Мухи-разбойники прожорливы и не привередливы. Они ловят мух, комаров, бабочек, мошек, стрекоз, кузнечиков, жуков и даже нападают на ос, пчел и других ктырей, – говорят специалисты.
Поймав добычу, ктырь вонзает в нее твердый хоботок и впрыскивает ядовитую слюну, которая парализует жертву и растворяет ее внутренности. После чего ктырь высасывает содержимое.
Одни ктыри имеют вытянутое сероватое тело с заостренным брюшком, другие больше похожи на шмелей и ос.
Интересно, что, поедая большое количество разных насекомых, ктыри регулируют их численность, так поддерживается экологический баланс в природе.
Кстати, ктырь на человека не нападает, однако способен ужалить, если его поймать руками.
ИСТОЧНИК KP.RU