В Калининграде приставы арестовали 36 машин должников на 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-24T18:53:03+03:00

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В Калининградской области приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Дорожный пристав». Как сообщает пресс-служба УФССП, в течение недели мобильные группы выявили и арестовали 36 автомобилей должников на общую сумму 25 млн рублей.

- Все должники были своевременно уведомлены судебными приставами о возбуждении в отношении них исполнительных производств, в установленные сроки они оплату задолженностей не произвели, - заявили в пресс-службе судебных приставов.

Теперь должникам необходимо в течение десяти дней погасить задолженности, в противном случае их машины выставят на торги и продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU