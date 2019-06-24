2019-06-24T18:58:11+03:00
Общество

Во вторник в пункте пропуска в Голдапе 4 часа не будет электричества

Виктор Сергеев
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Во вторник, 26 июня, в пункте пропуска в Голдапе из-за проведения технических работу будет отключено электричество. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В течение четырех часов – с 8 часов утра до 12 часов, на пограпереходе возможны временные затруднения в пересечении границы.

- Просим путешественников учитывать эту информацию при планировании маршрутов проезда в Польшу и в Россию и выборе пограничного перехода, - отметили в Польском культурном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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