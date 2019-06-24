2019-06-24T19:11:32+03:00
Общество

В Италии посадили кедры из питомника под Зеленоградском

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"
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Под Зеленоградском в питомнике продолжают выращивать кедры и другие деревья. И вот, зеленоградские кедры растут уже в Италии их посадила девушка по имени Инга Саунорюте. Об этом сообщаеют в группе «Подслушано в Зеленоградске» в ВК.

«Гражданка Италии Инга проходила стажировку в Зеленоградском кедровом питомнике. Уезжая к себе на родину, Инга взяла саженцы кедра, а также орешки для распространения и высадки на территории Италии», - говорится в сообщении.

Отмечают, что сейчас в Италии очень жарко, за саженцами, которые оказались в непривычной для них температурной среде, пристально следят.

В следующий раз Инга собирается снова приехать в питомник уже в сентябре.

Напомним, хозяин питомника «Зеленоградские кедры» Иван Санжаров раздает бесплатно всем желающим саженцы корейского и сибирского кедра, дуба и каштана. Забирать саженцы можно в питомнике в поселке Муромское, ул. Каштановая (600 метров от трассы). - Семена дуба и каштана достались мне бесплатно, - объясняет Иван. - Мы с супругой насобирали их, просто отдыхая на природе. Они у меня проросли, я не понес на них затрат.

А кедры - это страсть Ивана Санжарова. Раньше он мечтал создать кедровый рай на Сахалине, а теперь надеется засеять кедровым лесом нашу область.

За прошлый год в зеленоградском питомнике взошло 130 тысяч кедровых ростков. В этом году Иван надеется на 250 тысяч.

В этом году Иван Санжаров планирует пересадить в открытый грунт 500 саженцев кедров, в 2020-м — уже тысячу, а с 2021 года — по 15 тысяч саженцев ежегодно, и так до создания «Калининградского Кедрограда», как указано в проекте питомника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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