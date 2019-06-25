2019-06-25T09:48:49+03:00
Происшествия

Опять горит: В Калининградской области участились палы травы

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области возобновились палы травы. Только за минувший понедельник 24 июня пожарно-спасательные подразделения МЧС России 4 раза привлекались для ликвидации пожаров в полях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, трава горела в садовом обществе поселка Голубево Гурьевского района, в Шатрово Зеленоградского района, на улице Полевой в Советске и в Центральном районе города Калининграда.

В МЧС уточнили, что с начала года было зафиксировано 1546 случаев горения травы. Общая площадь, пройденная палами составляет уже больше 2047 га.

К административной ответственности уже привлечено 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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