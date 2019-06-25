Опять горит: В Калининградской области участились палы травы
В Калининградской области возобновились палы травы. Только за минувший понедельник 24 июня пожарно-спасательные подразделения МЧС России 4 раза привлекались для ликвидации пожаров в полях.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, трава горела в садовом обществе поселка Голубево Гурьевского района, в Шатрово Зеленоградского района, на улице Полевой в Советске и в Центральном районе города Калининграда.
В МЧС уточнили, что с начала года было зафиксировано 1546 случаев горения травы. Общая площадь, пройденная палами составляет уже больше 2047 га.
К административной ответственности уже привлечено 35 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU