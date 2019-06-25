2019-06-25T10:07:48+03:00
Общество

В Калининграде пропал 9-летний мальчик

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда разыскивает 9-летнего Ибрахима Курбонова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне ушёл с детской площадки на улице Аральской и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 10 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие.

Был одет: зелёная футболка, светлые штаны, черно-белые кроссовки.

В случае если у вас есть информация о его местонахождении просьба сообщить в ОМВД России по Центральному району Калининграда по телефонам: 552-202, 552-098 (дежурная часть), 558-239 (ПДН), 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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