Калининградские спортсмены завоевали два золота Европейских игр

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-25T10:08:56+03:00

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Столица Белоруссии принимает Европейские игры, континентальные соревнования по 23 дисциплинам 15 видов спорта, собрав около 4 тысяч спортсменов.

В составе сборной России выступили двое калининградцев. Это баскетболист Станислав Шаров из Гусева и лучница Наталья Авдеева из Центра подготовки сборных команд.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградцы уже завоевали золотые медали в своих дисциплинах.

Наталья Авдеева составила тандем с Антоном Булаевым из Челябинской области и в соревновании девяти смешанных пар они заняли первое место.

Параллельно стартовал турнир по баскетболу 3x3, сыграли 16 команд. Команда с участием калининградца Станислава Шарова обыграла итальянцев и украинцев, чехов, поляков и латышей.

Отметим, соревнования лучников продолжаются – решающие матчи индивидуального разряда пройдут 26 июня.

Напомним, что в первых Европейских играх 4 года назад в столице Азербайджана, калининградцы завоевали серебро и бронзу. Вице-чемпионом по вольной борьбе среди соперников массой до 125 кило стал Алексей Шемаров, а третьей среди самбисток массой до 68 кило финишировала Ольга Захарцова.

ИСТОЧНИК KP.RU