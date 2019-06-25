Калининградские спортсмены завоевали два золота Европейских игр
Столица Белоруссии принимает Европейские игры, континентальные соревнования по 23 дисциплинам 15 видов спорта, собрав около 4 тысяч спортсменов.
В составе сборной России выступили двое калининградцев. Это баскетболист Станислав Шаров из Гусева и лучница Наталья Авдеева из Центра подготовки сборных команд.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградцы уже завоевали золотые медали в своих дисциплинах.
Наталья Авдеева составила тандем с Антоном Булаевым из Челябинской области и в соревновании девяти смешанных пар они заняли первое место.
Параллельно стартовал турнир по баскетболу 3x3, сыграли 16 команд. Команда с участием калининградца Станислава Шарова обыграла итальянцев и украинцев, чехов, поляков и латышей.
Отметим, соревнования лучников продолжаются – решающие матчи индивидуального разряда пройдут 26 июня.
Напомним, что в первых Европейских играх 4 года назад в столице Азербайджана, калининградцы завоевали серебро и бронзу. Вице-чемпионом по вольной борьбе среди соперников массой до 125 кило стал Алексей Шемаров, а третьей среди самбисток массой до 68 кило финишировала Ольга Захарцова.
ИСТОЧНИК KP.RU