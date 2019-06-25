На калининградца завели дело за жестокое избиение сожительницы

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-25T10:11:12+03:00

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На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за жестокое избиение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 31 декабря 2018 года в одном из домов на улице Восточной в Калининграде. Между сожителями произошла ссора, в результате 33-летний мужчина нанес женщине не менее семи ударов кулаками и ногами в область туловища.

Уже после празднования Нового года женщине стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали телесные повреждения в виде перелома ребра и разрыва селезёнки. Поврежденный орган пришлось удалить.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU