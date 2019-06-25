В Калининграде появится сквер в честь первых переселенцев
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде появится сквер в честь первых переселенцев. Решение об этом было принято на заседании городской топонимической комиссии, сообщает пресс-служба мэрии.
В честь первых переселенцев будет назван сквер на пересечении улиц Шевченко – Клинической – Фрунзе
- Соответственно, когда встанет вопрос о его благоустройстве, тематика будет обязательно соблюдена, - отметили в администрации Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU