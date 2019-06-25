Калининградская выпускница получила сто баллов по ЕГЭ сразу по двум предметам
Выпускница лицея №35 им. В.В. Буткова Анна Монаршенко получила сто баллов сразу по двум предметам – русскому языку и химии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Девушка собирается поступать в медицинский вуз.
- Преподаватели уделяли огромное внимание к выбранным нами дисциплинам. Поэтому именно старания наших учителей я считаю влияющим фактором. Самое главное – начинать подготовку заранее, – рассказала Анна.
Накануне в Калининграде состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников образовательных организаций Калининградской области.
В этом году участниками мероприятия стали более 500 лучших выпускников из 22 муниципалитетов, из них 486 человек получили медаль «За успехи в учении».
Претендентам необходимо было получить не менее 70 баллов по обязательным предметам – русскому языку и математике профильного уровня, или «отлично» по математике базового уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU