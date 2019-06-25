Калининградская выпускница получила сто баллов по ЕГЭ сразу по двум предметам

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-25T10:20:38+03:00

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Выпускница лицея №35 им. В.В. Буткова Анна Монаршенко получила сто баллов сразу по двум предметам – русскому языку и химии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Девушка собирается поступать в медицинский вуз.

- Преподаватели уделяли огромное внимание к выбранным нами дисциплинам. Поэтому именно старания наших учителей я считаю влияющим фактором. Самое главное – начинать подготовку заранее, – рассказала Анна.

Накануне в Калининграде состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников образовательных организаций Калининградской области.

В этом году участниками мероприятия стали более 500 лучших выпускников из 22 муниципалитетов, из них 486 человек получили медаль «За успехи в учении».

Претендентам необходимо было получить не менее 70 баллов по обязательным предметам – русскому языку и математике профильного уровня, или «отлично» по математике базового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU