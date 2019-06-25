В Калининградской области за неделю 446 человек пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-25T10:24:11+03:00

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В Калининградской области за минувшую неделю с 17 по 23 июня больше 400 человек пострадали от укусов клещей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью по случаю присасывания клещей обратились 446 человек, из них – 111 детей.

Всего же с начала эпидемического сезона было зафиксировано 2221 обращение (736 детей).

Было исследовано 3098 клещей, в том числе 2492 снятых с людей. Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1%, зараженностью боррелиями – 10,44%. По словам санитарных врачей, это соответствует средне многолетним наблюдениям.

ИСТОЧНИК KP.RU