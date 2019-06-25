В Калининграде кассир АЗС присвоила 80 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
На жительницу Калининграда завели уголовное дело за присвоение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
45-летняя женщина работала кассиром на автозаправочной станции, а пропажу 80 тысяч рублей выявили в ходе ревизии.
Злоумышленница не стала упираться и дала признательные показания. Как оказалось, деньги она уже потратила на собственные нужды.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU