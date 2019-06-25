В Калининграде велосипедист получил травмы, врезавшись в открывшуюся дверь микроавтобуса

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-25T10:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в понедельник вечером в ДТП пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в 19:20 на Московском проспекте. В районе дома №162 велосипедист врезался в открывшуюся дверь микроавтобуса «Мерседеса».

В результате 31-летний мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU