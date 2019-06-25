В Калининграде велосипедист получил травмы, врезавшись в открывшуюся дверь микроавтобуса
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник вечером в ДТП пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в 19:20 на Московском проспекте. В районе дома №162 велосипедист врезался в открывшуюся дверь микроавтобуса «Мерседеса».
В результате 31-летний мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU