СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-25T10:55:28+03:00

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В Светлогорске ликвидировали несанкционированную парковку напротив отеля «Русь» около городского парка «Времена года». Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».

Между деревьев, где любили оставлять свои машины отдыхающие, установили 14 уличных вазонов.

- Практическая цель данных вазонов – остановить, прежде всего, несанкционированную стоянку транспорта между деревьями на зеленых газонах, эстетическая – радовать глаз, так как со временем там будут высажены цветы, - заявили в администрации приморского муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU