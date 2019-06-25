В Светлогорске ликвидировали несанкционированную парковку напротив отеля «Русь»
.Фото: Facebook
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В Светлогорске ликвидировали несанкционированную парковку напротив отеля «Русь» около городского парка «Времена года». Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».
Между деревьев, где любили оставлять свои машины отдыхающие, установили 14 уличных вазонов.
- Практическая цель данных вазонов – остановить, прежде всего, несанкционированную стоянку транспорта между деревьями на зеленых газонах, эстетическая – радовать глаз, так как со временем там будут высажены цветы, - заявили в администрации приморского муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU