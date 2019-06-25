СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-25T11:00:07+03:00

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В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельным видом на жительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

65-летний мужчина в марте этого года купил в интернете вид на жительство иностранного гражданина с поддельным оттиском штампа о регистрации по месту проживания. За поддельный документ он заплатил 5 тысяч рублей, выяснили полицейские.

Теперь на иностранца завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU