В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельным видом на жительство
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске задержали гастарбайтера с поддельным видом на жительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
65-летний мужчина в марте этого года купил в интернете вид на жительство иностранного гражданина с поддельным оттиском штампа о регистрации по месту проживания. За поддельный документ он заплатил 5 тысяч рублей, выяснили полицейские.
Теперь на иностранца завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU